“La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo“. Queste le parole di Carlo Ancelotti rilasciate in una lunga intervista a Il Giornale. Le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid – riguardo al nuovo format del Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 – hanno scatenato un effetto a cascata che ha portato a smentite e chiarimenti da parte dei blancos (con un comunicato ufficiale) e del diritto interessato.

“Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito“. Questo sarebbe stato il motivo – mal interpretato dal quotidiano – che avrebbe portato Ancelotti a non voler partecipare al prossimo Mondiale per Club. La cifra stanziata dalla Fifa per i premi finali, infatti, sembrerebbe essere inferiore a quella prevista in un primo momento: dalla certezza dei club di guadagnare circa 50 milioni, si è passati a non andare oltre i 15/20.

La smentita del Real: il comunicato ufficiale

Le dichiarazioni di Ancelotti non sono passate inosservate e a, poche ore dalla pubblicazione, il Real Madrid ha voluto fare chiarezza: “Il Real Madrid CF comunica che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Il nostro Club gareggerà quindi, come previsto, in questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora con un nuovo titolo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo”.

Il messaggio di Ancelotti

L’allenatore, poco dopo il comunicato del Real, ha voluto concludere la vicenda in maniera pacifica con un messaggio condiviso sui propri profili social: “Le mie parole sul Mondiale per Club della Fifa non sono state interpretate come avrei voluto“. Ancelotti ha poi aggiunto: “Nulla di più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di giocare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a inseguire grandi trofei con il Real Madrid”. Si conclude così, dunque, una vicenda che avrebbe potuto portare ad effetti collaterali ben peggiori. La partecipazione del Real Madrid ai Mondiali per Club non è mai stata a rischio.