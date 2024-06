Faccia sorridente e segno della vittoria. Poco dopo mezzanotte e mezza, mentre le proiezioni consolidato i risultati, Giorgia Meloni commenta le Europee con una foto postata sui social e una breve frase: “Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche“. “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile” il voto ci ha detto “non speriamo che voi siate ma voi siete”, ha detto alle due della notte la presidente del Consiglio dal comitato elettorale del partito. “Ci hanno visti arrivare ma non sono riusciti a fermarci“, ha sottolineato Meloni facendo riferimento agli avversari. “L’Italia si presenta al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità”, ha aggiunto. La presidente del Consiglio esulta, come gli altri esponenti di Fdi. Il 26% ottenuto alle scorse politiche è stato superato: “In Europa tutti i governi hanno risentito della crisi, il governo italiano esce più forte da queste elezioni”, dichiara il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti nella sede del comitato elettorale al Parco dei Principi. “Aspettiamo i dati ufficiali ma siamo molto soddisfatti, in Italia ha vinto il centrodestra, ha vinto Giorgia Meloni“, ha aggiunto Donzelli.

Soddisfazione anche dal Partito democratico. La lista del Pd si attesta, secondo le proiezioni, al 25%: a circa 3 punti dal partito di Meloni e a +6% rispetto alle politiche del 2022. “È un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fdi si restringe“. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno. “Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa – ha aggiunto – continueremo a essere testardamente unitari. La somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza”. “Quello che speravamo sta venendo fuori, c’è un’alternativa alle destre in Italia. Regge la nostra idea di politica progressista anche in Europa, dove la dinamica è complessa”, ha detto il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia, a Porta a Porta in diretta dal Nazareno. “La somma di Pd, M5s e Avs e degli altri partiti” di centrosinistra “è nettamente superiore alla maggioranza di governo”, ha aggiunto Boccia.

Il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza, ma in calo rispetto al 2022. “Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente“, “potevamo fare meglio”. “La valutazione dei cittadini è insindacabile” e “avvieremo una riflessione interna”, ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte commentando le europee nella sede del Movimento. “Noi ci interrogheremo” sul risultato del M5s “ma penso che tutti dovremmo responsabilmente chiederci come mai una parte di paese abbia deciso di non votare”, ha detto la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, a Porta a Porta.

Festeggia Forza Italia in crescita rispetto alle scorse politiche e alle Europee del 2019, alla prima grande tornata elettorale senza il fondatore. “Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il Ppe sono più forti”, ha affermato sui social il leader Antonio Tajani.

Bocche cucite, invece, in via Bellerio, sede della Lega a Milano. Insieme al leader Matteo Salvini, sta seguendo lo spoglio elettorale tutto lo stato maggiore del Carroccio. La serata era iniziata con un cauto ottimismo, specie per l’avanzata dell’alleata Marine Le Pen in Francia. Dopo le proiezioni, però, con il rischio sorpasso di Forza Italia, l’atmosfera si è fatta più tesa. Per il momento non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale dal partito.

Esultano anche da Alleanza Verdi-Sinistra. “È un risultato straordinario. Avevamo detto che saremmo stati la sorpresa e possiamo confermarlo al di là delle nostre attese”, ha commentato Nicola Fratoianni. “Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare“, ha aggiunto il leader di Sinistra Italiana citando l’attivista ai domiciliari in Ungheria candidata nella loro lista. “Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte”, ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

Nessuna dichiarazioni, al momento, dalle liste di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sia Stati uniti d’Europa e Azione rischiano di rimanere fuori dal Parlamento europeo, sotto la soglia del 4%.