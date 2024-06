Pd è un risultato straordinario, ora sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa. La somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza. Continueremo a essere testardamente unitari”. A rivendicarlo la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, commentando “Quello delè un, ora sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa. La. Continueremo a essere testardamente unitari”. A rivendicarlo la segretaria del Partito democratico,, commentando il risultato dei dem alle elezioni Europee.

“Se le proiezioni saranno confermate, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe“, ha continuato la segretaria dem, accolta da un lungo applauso al suo arrivo nella sala ‘David Sassoli’ al Nazareno, accompagnata dal presidente dem Stefano Bonaccini. Ad attenderla c’era buona parte del vertice del partito, compresi i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. “A livello europeo il Pse tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento europeo”, ha concluso Schlein.