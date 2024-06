Guarda un po’ chi si vede al TD Garden. Terminata la stagione in Inghilterra, Pep Guardiola è stato l’ospite d’eccezione per la Gara 1 delle Nba Finals tra i Boston Celtics e i Dallas Mavericks – terminata 107-89. Avvistato in prima fila, l’allenatore del Manchester City è amico del coach Joe Mazzulla. Guardiola era già apparso nella giornata precedente, irrompendo nell’allenamento dei padroni di casa.

Un nuovo tifoso per Boston

La domanda sorge spontanea: perché Guardiola era in America al TD Garden? L’allenatore catalano, nel corso dell’ultimo anno è diventato un grande amico di Joe Mazzulla, l’allenatore dei Boston Celtics: i due si erano conosciuti proprio a Manchester, durante la pausa dell’ultimo All-Star Game disputato ad Indianapolis. In segno di supporto, Guardiola ha indossato una felpa dei Celtics.

Presente anche il giorno prima della gara, Kristaps Porzingis è stato il primo ad accoglierlo durante gli allenamenti della squadra. Guardiola non è nuovo a queste visite americane: nel 2016, infatti, l’ex Barcellona si presentò a Cleveland, per la Gara 4 delle finali contro i Golden State Warriors, all’allora Quick Loans Arena (oggi Rocket Mortgage FieldHouse).