Una Gara 1 a senso unico. Al TD Garden, le Nba Finals iniziano con una netta vittoria dei Boston Celtics contro i Dallas Mavericks: 107-89 il risultato finale. Brown e compagni controllano la gara sin dai primi minuti e con un Porzingis così (20 punti, 6 rimbalzi) è tutto più semplice.

Doncic ci prova, ma è tradito da Irving

La coppia Brown-Tatum ne segna 38 ma a fare la differenza è la fase difensiva che non lascia spazi a Irving – 6/19 dal campo – e chiude l’area mettendo a referto ben 9 stoppate. A nulla sono serviti i 30 punti e 10 rimbalzi di Luka Doncic, che nel terzo quarto ha guidato la possibile rimonta dei suoi fino al -8. Nonostante la piccola fiammata al rientro dagli spogliatoi, la vittoria di Boston non viene mai messa in discussione e, sotto gli occhi attenti a bordocampo di Pep Guardiola, Joe Mazzulla non sbaglia niente.

È tornato Porzingis

Quasi a sorpresa, il protagonista della vittoria dei Celtics è Kristaps Porzingis: al ritorno in campo – dopo più di un mese a causa di un infortunio al polpaccio – il lettone è decisivo, soprattutto nel primo tempo. I suoi 18 punti (20 totali a fine partita) sono quelli che permettono a Boston di concludere i primi due quarti sopra di 21 punti. A sorprendere, è la facilità con cui il centro ex Mavericks trova il canestro: da tre punti, sotto canestro e dalla media, sopra la testa di chiunque. Non solo l’attacco: il lettone stampa tre stoppate che infiammano il TD Garden e girano l’inerzia della partita a favore dei suoi. Dopo i primi 48′, la sensazione è che se Dallas non dovesse riuscire a cambiare marcia, la serie rischierebbe di avere una sola squadra in campo.