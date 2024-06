Botta e risposta serrato tra Lilli Gruber e Matteo Salvini durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, su La7. Intervistato dalla conduttrice e dal giornalista Massimo Giannini, il leader leghista ha sfoderato i temi bandiera del partito, tra cui la battaglia contro il velo islamico. “C’è una certa sinistra che dice che il burqa è la libertà” sostiene Salvini. “Ma dove ha sentito questa cosa? Dove?” replica più volte Lilli Gruber. Salvini a quel punto, tra i sorrisi di Giannini, non risponde nel merito e tira in ballo le dichiarazioni di Tarquinio sulla Nato e la manifestazione della candidata di Più Europa Antonella Soldo per la legalizzazione della cannabis. Per poi chiudere: “Chi sceglie la Lega fa una scelta di pace, di benessere e di libertà di pensiero e di parola”