La Formula 1 fa tappa in Canada. Per il nono gran premio della stagione, si abbandona temporaneamente l’Europa per tornare in America. Decisamente sottotono le prestazioni delle due Ferrari in qualifica: Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno dalla sesta fila (11esimo e 12esimo posto) in seguito alla clamorosa eliminazione in Q2. In pole position c’è George Russell su Mercedes, affiancato in prima fila dal solito Max Verstappen. Qui la griglia di partenza completa.

Dove e quando vedere il Gran Premio di Montreal

Il GP del Canada sul circuito di Montreal è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – in differita– la gara.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

DOMENICA 9 GUGNO

Gara: ore 20

Orari TV8 (differita)

DOMENICA 9 GUGNO

Gara: ore 21.30

La classifica Piloti e la classifica Costruttori

1 – Verstappen M. 169 punti

2 – Leclerc C. 138

3 – Norris L. 113

4 – Sainz C. 108

5 – Perez S. 107

1 – Red Bull 276 punti

2 – Ferrari 252

3 – McLaren 184

4 – Mercedes 96

5 – Aston Martin 44