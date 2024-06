“Abbiamo consegnato 55mila firme di cittadine e cittadini in Senato per “Io coltivo” la proposta di legge di iniziativa popolare, per legalizzare, come in Germania, la coltivazione domestica di cannabis”. Lo ha annunciato Antonella Soldo, portavoce dell’associazione “Meglio legale” e candidata alle Europee per la lista Stati uniti d’Europa, in un punto stampa di fronte a palazzo Madama poco dopo aver interrotto una conferenza stampa del vicepremier Matteo Salvini per consegnargli una piantina di cannabis (video).

La proposta di legge, lanciata a gennaio, prevede che sia consentito detenere fino a trenta grammi di cannabis per uso personale e coltivare in casa fino a un massimo di quattro piante contenenti Thc (tetra-idro-cannabinolo, il principio attivo della cannabis). Si prevede inoltre la possibilità di istituire i “cannabis social club“, associazioni senza scopo di lucro nonché luoghi di ritrovo in cui coltivare e condividere la sostanza. La quantità minima di firme richieste dalla Costituzione per sottoporre proposte di legge di iniziativa popolare è di cinquantamila.