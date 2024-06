Esordio “bagnato” in campagna elettorale per il leader separatista Nigel Farage, che meno di 24 ore fa ha annunciato di volersi candidare alle elezioni politiche. Mr Brexit, come si vede nel video, stava uscendo da un pub a Clacton (nell’Essex, dove correrà per un posto in Parlamento) quando una giovane donna lo ha avvicinato e gli ha lanciato addosso un frappé di una nota catena di fast food, molto probabilmente alla banana. La ragazza si è allontanata con un sorriso, raccogliendo anche qualche applauso. Non è la prima volta che Farage cade bersaglio di un lancio di bevanda: gli successe a Newcastle nel 2019.

