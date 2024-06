Una festa di addio al celibato con lo sposo vestito da Gesù è stata fermata dalla Polizia locale di Jesolo che gli ha comminato una multa da 200 euro. È accaduto nella serata di sabato 1 giugno: il futuro marito trasportava anche una grande croce di legno, ma il suo travestimento è stata considerato irriverente e blasfemo secondo le linee guida del regolamento di polizia urbana.

Nella zona di Piazza Marina un gruppo di giovani si è ritrovato per festeggiare l’addio al celibato dello sposo, un trevigiano di Zenson di Piave. Lungo la zona a traffico limitato, il ragazzo vestito da Gesù con una lunga tunica bianca ha mostrato il suo costume, corredato dalla croce realizzata dagli amici. Tutto accadeva sotto gli occhi di centinaia di turisti. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo una segnalazione, hanno però interrotto la festa comminando allo sposo la sanzione amministrativa come da regolamento. Infatti, contro questo tipo di celebrazioni la passata amministrazione locale aveva appositamente modificato il regolamento di Polizia prevedendo delle multe per i comportamenti in pubblico contrari al pubblico decoro, al buon gusto e ai culti religiosi. La croce è stata sequestrata.