“Imprigionatelo subito”. Così Stormy Daniels ha rotto il silenzio sulla condanna di Donald Trump. In un’intervista a Mirror, la pornostar spiega come a suo avviso l’ex presidente dovrebbe essere “condannato al carcere e qualche servizio sociale per i meno fortunati, o a fare volontariamente da sacco da boxe in un rifugio per donne”. Dicendosi vendicata dal verdetto, Stormy è rimasta sorpresa dalle velocità con cui la giuria ha deciso.

Nelle stesse ore, più precisamente nelle 48 ore successive al verdetto, la campagna di Donald Trump ha raccolto 70 milioni di dollari, come fa sapere lo staff dell’ex presidente. Mentre l’interessato manda a dire che un’eventuale condanna al carcere potrebbe essere il “punto di rottura” dei suoi sostenitori. Secondo Trump, che ha rilasciato a Fox la sua prima intervista dopo il verdetto, sostiene che se venisse condannato al carcare i suoi fan potrebbero raggiungere il limite di sopportazione. “Per me è ok” il carcere, “ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da digerire. A un certo punto c’è un punto di rottura”, ha dichiarato.

Inoltre l’ex presidente ritiene di non aver fatto “assolutamente nulla di sbagliato” e che Joe Biden sia il “peggiore presidente della storia, è una minaccia alla democrazia. Io non sono una minaccia alla democrazia”. E ancora: “Mi batto per la costituzione, per la libertà, per il paese. Questa gente è malata, sta facendo danni al paese: vogliono aprire i confini e quadruplicare le tasse”, ha aggiunto riferendosi ai democratici. “Stanno usando la giustizia come un’arma, cosa che avviene in sud America”, ha chiosato.

Infine la moglie Melania “sta bene ma il processo è stato molto duro per lei. Ha dovuto leggere tutta quella robaccia”. Secondo il tycoon il processo è stato “sotto molti punti di vista probabilmente più duro sulla mia famiglia che su di me”.