“È sufficiente guardare i dati del nostro debito pubblico e quelli relativi all’incremento demografico. L’Italia è come l’Argentina, un Paese tecnicamente fallito. Solo la cintura dell’Europa ci tiene in piedi”. Lo ha detto lo storico Corrado Augias, al Teatro Farnese di Parma per la lectio magistralis dal titolo “Solo l’Europa ci può salvare”. “C’è un movimento politico – non mi ricordo nemmeno quale – che sui manifesti elettorali scrive ‘più Italia, meno Europa’, una stupidaggine. Che vuol dire questo? Vuol dire che l’Europa non è ancora entrata veramente in noi, nel nostro immaginario, come una necessità. Ma è necessario che ci sia, perché se non ci fosse, molti problemi che oggi ci schiacciano, potrebbero diventare mortali”.

Video Youtube/Città di Parma