“Ho l’ernia del disco”; “non ho sentito”. Queste le risposte non volgari date da Antonio Angelucci, dopo essere uscito dal retropalco di Fratelli d’Italia, poco dopo l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnato dalla figlia. Il recordman dell’assenteismo in Parlamento, non prende bene quando gli ricordiamo il suo personale record. “Vattene a fanc….” ci dice. “Sono venuto a sentire, che problema c’è?” Risponde il deputato della Lega, editore e imprenditore della sanità privata. Una riedizione di quanto già accaduto in occasione dell’apertura della Campagna elettorale per le elezioni europee sempre di Fratelli d’Italia a Pescara. Alle domande se intenda acquistare l’Agenzia Giornalistica Italia, seconda agenzia di stampa del Paese, Angelucci ai cronisti risponde di nuovo con le parolacce.