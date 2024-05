“Voglio ricordare uno degli uomini simbolo della nostra democrazia, Giacomo Matteotti. Che è stato ricordato ieri, alla Camera. Peccato che accanto a Sergio Mattarella ci fosse Ignazio La Russa, presidente del Senato, che non so per quanto tempo abbia tenuto in casa il busto di Mussolini, il mandante dell’omicidio di Matteotti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella tradizionale diretta del venerdì sui propri canali social.