Massima allerta per le strade di Atene in occasione della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Il clima di festa della OPAP Arena e delle aree adiacenti rischia di diventare un pretesto per gli ultras rivali delle altre due squadre della capitale greca, il Panathinaikos e l’AEK, per provocare tensioni e scontri, dentro e fuori dallo stadio. La paura maggiore è che quest’ultimi possano infiltrarsi nel settore ospiti mischiandosi ai sostenitori del club viola, così da poter scatenare gli scontri contro gli ultras dell’Olympiacos. Per evitare tutto questo, la città di Atene ha mobilitato circa 6mila agenti di polizia: oltre alla fitta presenza di telecamere, ai residenti della zona – o presunti tali – vengono chiesti i documenti. Presente anche un gruppo della Digos di Firenze.

La sicurezza prima di tutto

Per evitare di mescolarsi con gli ultras greci, i tifosi della Fiorentina avranno un percorso ben delineato da dover rispettare per poter entrare allo stadio. La partenza è prevista dall’O.A.K.A., l’arena del Pana, freschi vincitori dell’Eurolega di basket. Successivamente, le varie navette porteranno i tifosi del club viola nel parco del quartiere Nea Filadelfia, per poi proseguire a piedi fino alla OPAP Arena. Al contrario, i tifosi dell’Olympiacos seguiranno un tragitto differente che partirà dalla parte opposta.

Inoltre, le strade attorno allo stadio sono chiuse per 24 ore: passa solo chi ha il pass, la residenza o quantomeno il biglietto. Il timore e l’allerta sono alti: dall’Italia, intanto, sono previsti circa 9mila tifosi viola.