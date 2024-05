Tredici anni dopo l’ultima volta, il Panathinaikos vince le Final Four di Eurolega e torna sul tetto d’Europa. Battuto il Real Madrid 80-95, grazie a una gara perfetta e all’Mvp del torneo Kōstas Sloukas che, un anno dopo, si riprende la rivincita proprio contro i blancos. L’allenatore Ergin Ataman compie l’ennesimo capolavoro della sua carriera e vince la terza Eurolega negli ultimi quattro anni, dopo i due successi con l’Efes. A Berlino, il Pana riscrive la storia – per la settima volta nella loro storia – e batte i campioni in carica.

Il capolavoro Ataman

L’ennesimo, forse il più bello per come è arrivato. Ergin Ataman ha risollevato una società a un passo dal baratro, ricreando un’identità andata persa. Dopo le due vittorie con l’Efes, il trionfo con il Pana. “È un’emozione incredibile. Siamo circa 15.000 persone qui a Berlino. Ce lo siamo meritato per tutta la stagione. Abbiamo avuto una grande stagione. Stasera siamo andati sotto di 15 punti, abbiamo lasciato che segnassero 36 punti nel primo quarto, ma abbiamo rimontato. È incredibile. Sono molto felice e orgoglioso”. E la mente non può che andare al padre, recentemente scomparso: “Sapete che ho perso mio padre un mese fa. Sono sicuro che ha visto questo. Era con me in tutti i titoli con l’Anadolu Efes”.

Sloukas si riprende la sua rivincita

Aveva sbagliato il tiro della vittoria con la maglia dell’Olympiacos nella finale della passata stagione, sempre contro il Real. Un anno dopo, con la maglia dei rivali, Sloukas diventa il protagonista (questa volta in positivo) nella notte di Berlino. Ventiquattro punti (senza alcun errore al tiro) e premio di MVP per quello che Ataman definisce “uno degli eroi del basket greco”. E quando ci si mette di mezzo il destino, anche i favoriti di Chus Mateo cadono sul più bello. Quando la partita sembrerebbe essere indirizzata verso gli spagnoli (41-27), il Pana ritrova la compattezza difensiva che l’ha contraddistinta in tutta la stagione. Il popolo greco, gremito sugli spalti, spinge all’impresa: Lessort e Nunn accolgono, Sloukas e Mitoglou confezionano il successo. E il Pana domina nel secondo tempo.