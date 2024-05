Ad Atene per fare la storia. La Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà l’Olympiacos nella finale di Conference League, la seconda consecutiva per il club viola. Dopo la sconfitta della scorsa stagione contro il West Ham, Nico Gonzalez e compagni hanno fame di rivalsa per quello che potrebbe essere il primo trionfo europeo, sessant’anni dopo l’ultima volta.

La Fiorentina si presenta all’appuntamento dell’anno da imbattuta in Europa: dalla fase a gironi fino all’atto finale, la squadra di Firenze ha collezionato sei vittorie e altrettanti pareggi, l’ultimo decisivo contro il Club Brugge.

La viola cerca il riscatto

L’intento di Vincenzo Italiano è chiaro: “Cercheremo di dare il massimo, contentissimi di avere questa rivincita“; l’allenatore della Fiorentina ha poi proseguito ai microfoni di Sky Sport: “Anche quest’anno abbiamo onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto tra girone e gare successive. Fino all’ennesima finale in cui cercheremo di sfruttare un po’ di conoscenza data dall’anno scorso: conosciamo pericoli e vantaggi che si possono avere.

Dall’altra parte, Stevan Jovetic sfida il suo passato italiano: per cinque anni, Jo-Jo ha vestito la maglia della Fiorentina prima di approdare al Manchester City. In questa stagione con la maglia biancorossa, l’attaccante montenegrino ha segnato 8 gol e servito 4 assist. Come dichiarato a Sky Sport, in caso di gol in finale non ci sarà alcuna esultanza da parte sua. Nel rispetto della squadra che l’ha lanciato tra i grandi.

Atalanta-Bayer Leverkusen: dove vederla in Tv e streaming

Olympiacos-Fiorentina si giocherà alla OPAP ARENA (la casa dell’AEK Atene), calcio d’inizio alle ore 21. La sfida sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In chiaro, invece, il match sarà visibile su TV8. In streaming, sarà possibile vedere la partita sul sito di DAZN, su SkyGo (per gli abbonati) e NowTV.