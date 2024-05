Vincere un viaggio direzione Euro2024 sfidando il più grande incubo della nazionale inglese: i calci di rigore. Questa l’iniziativa lanciata da Paddy Power – società di bookmaker irlandese – e rivolta ai tifosi di calcio inglesi in vista dei prossimi Europei in Germania. Paddy Power sfida i suppoters in una competizione ai calci di rigore. I cinque fortunati (e più precisi dal dischetto) vinceranno un biglietto per Dusseldorf e voleranno sul jet privato finanziato dalla società di bookmaker per guardarsi dal vivo la partita inaugurale degli Europei contro la Serbia.

Una sfida per scacciare i fantasmi del dischetto: l’Inghilterra, infatti, è nota per aver perso ben sette finali ai calci di rigore, l’ultima proprio a Wembley contro l’Italia nel 2020. Insomma, un’iniziativa simpatica che però può consentire a poche persone di esaudire un grande desiderio.

Il regolamento

Come funziona esattamente il reclutamento dei cinque migliori rigoristi di tutta l’Inghilterra? La competizione si svolgerà sabato 8 giugno presso lo stadio Leyton Orient di Brisbane e sarà aperta a un massimo di 6000 persone. Un solo tiro: chi sbaglia è fuori. Gli ultimi cinque rimanenti vinceranno 5000 sterline e un viaggio di andata e ritorno sul jet “Paddy Fairlines”, finanziato proprio da Paddy Power.

“Speriamo che Southgate possa prendere appunti”

Nel giorno del lancio dell’iniziativa finanziata da Paddy Power, è intervenuto Rachael Kane, uno dei portavoce della società di bookmaker irlandese: “Mentre ci precipitiamo verso gli Europei, l’Inghilterra rimane la favorita per vincere il torneo del 2024 ma abbiamo perso sette partite su nove ai rigori nelle finali dei tornei più importanti. Quindi, ci sembra giusto mettere alla prova i nostri potenziali passeggeri se vogliono ottenere un posto sull’esclusivo jet di Paddy. Non c’è niente di più giusto di così”.

“Daremo il via alla festa degli Europei un paio di settimane prima per trovare i più grandi rigoristi inglesi“, ha annunciato il portavoce. E con un tono scherzoso ha aggiunto: “Una volta che li avremo trovati e inviato il filmato della loro tecnica direttamente al St. George’s Park in modo che Southgate e Co. possano prendere appunti, porteremo i nostri fortunati vincitori in un viaggio indimenticabile a Gelsenkirchen”. Dunque, che la sfida abbia inizio.