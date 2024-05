Colpita da un pugno in faccia per aver detto di “no”. A farne le spese una ragazza di Udine che, venerdì 24 maggio, è stata aggredita da un ragazzo che aveva conosciuto da poco in una discoteca di Fossalta di Portogruaro, un comune della città metropolitana di Venezia. Il giovane è stato subito allontanato dal locale e, come riportato da Il Gazzettino, le forze dell’ordine indagano sul caso per accertare la posizione dei coinvolti.

Nella discoteca veneta, l’aggressore ha importunato con un atteggiamento insistente la 18enne, studentessa di un liceo, toccandole anche le parti intime. La ragazza l’ha allontanato e gli amici sarebbero intervenuti in sua difesa. A quel punto è stata raggiunta da un pugno in pieno viso che l’ha scaraventata a terra, sulla pista da ballo. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e il ragazzo portato fuori dal locale.