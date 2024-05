Nell’ultimo giorno del Giro d’Italia, conclusosi ai Fori Imperiali a Roma domenica 26 maggio, la bicicletta gigante di Oropa realizzata da Ivano Munarin è crollata improvvisamente. L’incidente ha coinvolto in prima persona il sindaco di Biella Claudio Corradino, il vice Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Corrado Neggia presenti al momento del cedimento. Ad avere la peggio è stato Neggia, portato in ospedale con un’ambulanza a causa delle ferite rimediate.

Posizionata nel Prato delle Oche, l’opera inaugurata a fine aprile è una fedele riproduzione della bicicletta utilizzata in carriera da Marco Pantani. Proprio a Oropa, Il Pirata ha dato vita a una delle imprese più belle nel ciclismo. Ma nel tardo pomeriggio di domenica la bici si è accartocciata mentre alcune persone si trovavano nelle vicinanze. Tra queste, appunto, il gruppo formato da Corradino, Moscarola e Neggia.

I primi due sono rimasti illesi: “Mi sento un miracolato. Ho avuto paura di morire. Era impossibile fuggire durante il crollo”, ha dichiarato Mascarola, come scritto da Repubblica. Neggia, invece, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti necessari. I Vigili del fuoco accorsi sul posto hanno messo in sicurezza la zona e, ora, si sta cercando di capire la dinamica dell’incidente.