L’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è caduto mentre stava viaggiando verso la città di Tabriz. Il presidente è disperso e non si hanno notizie sulle sue condizioni. Circa 20 squadre di soccorso sono state inviate per cercare l’elicottero, che trasportava il presidente Raisi e altri funzionari, tra cui il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian. Le ricerche sono rese difficili delle cattive condizioni meteo e in particolare dalla nebbia.

Il ministro degli Interni iraniano, Ahmed Vahidi, alla televisione di stato ha dichiarato che uno degli elicotteri del convoglio che trasportava il presidente del paese, Ebrahim Raisi, ha avuto un atterraggio brusco. Il convoglio era formato da tre elicotteri: solamente due sono arrivati a destinazione. “Diversi gruppi di soccorso si sono diretti verso il sito, ma a causa della nebbia e del maltempo, potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere l’area”, ha aggiunto Vahidi. Poi il ministro ha specificato: “Abbiamo avuto contatti dai funzionari a bordo, ma a causa del maltempo ci vorrà del tempo per raggiungerli”.

Inizialmente le agenzie di stampa iraniane avevano fornito notizie incerte e contrastanti, parlando semplicemente di un atterraggio di emergenza. Alcuni media avevano perfino riferito che Raisi era illeso e che stava proseguendo il suo viaggio in auto. Poi però è diventato chiaro che la sitauzione è grave. L’Irna, l’agenzia di stampa ufficiale, scrive che i soccorritori sono al lavoro in una zona definita una “foresta” e in mezzo alla nebbia. L’agenzia di stampa di Stato Fars ha invitato gli iraniani a “pregare per il presidente”. L’agenzia Tasnim ha riferito che “alcune delle persone a bordo dell’elicottero del presidente Raisi sono riuscite a mettersi in contatto con il quartier generale“.