A nove giorni dal via del Roland Garros, l’allenatore di Jannik Sinner – Darren Cahill – scatena i sogni e le speranze dei tifosi di tennis italiani. Dopo il forfait obbligato a Madrid e l’assenza agli Internazionali di Roma a causa dell’ormai noto infortunio all’anca, la presenza del numero 2 al mondo allo Slam di Parigi è avvolta nel mistero. Un indizio però potrebbe arrivare dalla foto su Instagram postata dall’allenatore australiano che insieme a Simone Vagnozzi fa parte dello staff di Sinner: il riferimento alla competizione in Francia è chiaro.

Cahill su Instagram: “Terra battuta”

“Terre battue” (“Terra battuta”). Due parole, una racchetta (con tanto di palline griffate “Roland Garros 2024”) e un’inconfondibile terra rossa sullo sfondo: è bastato veramente poco a Darren Cahill per far sognare i tifosi di Jannik Sinner. L’allenatore si trova inequivocabilmente già a Parigi. Ora la domanda è solamente una: il campione azzurro lo raggiungerà presto? Attualmente in cura al J-Medical, la presenza di Sinner al torneo francese purtroppo rimane incerta. Il tennista si trova ancora a Torino. Il post sui social del suo allenatore, però, fa ben sperare e aumenta il desiderio degli amanti del tennis e di tutti i fan del numero 2 al mondo. Infatti c’è chi ha commentato: “Non giocare con i nostri sentimenti”. Ancora qualche giorno e il responso sarà definitivo.