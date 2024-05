È stata una Pompei-Cusano Mutri ricca di sorprese, tra gli elogi di Pogacar ad Antonio Tiberi e una tragedia sfiorata per via di un cane. Nel corso della decima tappa del Giro d’Italia, durante un tratto in leggera discesa che precedeva la salita verso Camposauro, l’animale a quattro zampe ha invaso la carreggiata proprio nel momento in cui passava il folto gruppo dei ciclisti in quel momento in fuga. Il cane, visibilmente impaurito, si è fermato in mezzo alla strada: un episodio assurdo e una tragedia evitata grazie all’abilità dei corridori che hanno schivato il pericolo.

Una tragedia sfiorata

???? Petit coup de chaud sur le #Giro avec l’irruption d’un chien sur la route ! Le Tour d’Italie, c’est diffusé en exclusivité sur Eurosport #LesRP https://t.co/2E1vyk3dB5 pic.twitter.com/A24Jcq5agb — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 14, 2024

Tra l’incredulità e lo stupore dei presenti, il cane è balzato sulla carreggiata rischiando di fare e di farsi male. Una frenata, una sbandata e poi la ripartenza: il gruppo di corridori hanno avuto la prontezza per accorgersi dell’animale, impaurito e lento nei movimenti. Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Resta da capire come mai il cane si sia trovato incustodito sul percorso. Una negligenza grave.