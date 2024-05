“Cambia giubbotto, mettiti quello antiproiettile“. È la minaccia rivolta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri apparsa tra i commenti, sui social, ad un post in cui il primo cittadino illustrava, indossando un giubbotto arancione da cantiere, un intervento di riqualificazione in corso a Tor Bella Monaca, frazione della Capitale e piazza di spaccio più grande d’Europa, oltre che crocevia degli interessi del crimine organizzato. “Ho denunciato questo commento – scrive Gualtieri -. Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti“.

A #TorBellaMonaca possiamo finalmente realizzare una promessa di riscatto disattesa da troppo tempo. Renderemo questo territorio più bello e vivibile attraverso una straordinaria opera di rilancio con un vero e proprio nuovo modello di #rigenerazioneurbana.

Tra interventi di… pic.twitter.com/skpm9NskFK — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 13, 2024

A commentare, ieri lunedì 13 maggio, verso l’ora di pranzo, è stato l’utente Enrico.m59: nessuna foto, solo l’immagine stilizzata di un leone, nessun’altro profilo seguito e solo 4 follower. Il suo invito a “cambiare giubbotto”, cioè a togliere quello catarifrangente da cantiere, e a indossarne uno corazzato, in poche ora incassa oltre 245 mi piace.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco Roberto Gualtieri dopo le vergognose minacce ricevute sui social a seguito della sua visita a Tor Bella Monaca”, affermano i consiglieri del Partito Democratico in Campidoglio. “Il commento intimidatorio è inaccettabile e contraddice i valori fondamentali di democrazia e civiltà che devono guidare la nostra società”. E concludendo: “Condanniamo senza riserve chiunque cerchi di minare il lavoro delle istituzioni e ci uniamo al primo cittadino nel suo impegno per una Roma più sicura, giusta e inclusiva“.

Solidarietà al sindaco di Roma anche da parte della segretaria del Pd Elly Schlein che, in una nota, scrive: “Siamo al fianco di Roberto Gualtieri, minacciato oggi dopo aver presentato il progetto di rigenerazione urbana a Tor Bella Monaca. Sono con lui, e con me tutta la comunità dem, e lo sosteniamo per il grande lavoro che sta facendo nelle periferie. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione potranno fermare il suo e il nostro impegno per Roma”. “Tutte e tutti con Roberto Gualtieri. Nulla fermerà l’impegno per la legalità nella nostra città”, ha dichiarato sui social il deputato del Pd Nicola Zingaretti.

Ma la vicinanza arriva anche dall’opposizione. Il gruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, in una nota, scrive: “Piena solidarietà al sindaco Gualtieri per le minacce ricevute attraverso i social. La battaglia contro ogni forma di violenza non ha colore politico, ed è per questo che invitiamo il primo cittadino a non lasciarsi intimidire e di proseguire senza indugio sulla strada del rispetto delle regole e della legalità”. Sempre per FdI, è intervenuto anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: “Le minacce al sindaco Gualtieri per le attività anticrimine nella periferia est della città sono inaccettabili, a lui la mia solidarietà umana e politica, nel rispetto dei percorsi diversi”. E poi il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca (FdI): “Solidarietà e vicinanza al sindaco, sono preoccupanti i continui attacchi ricevuti da esponenti delle istituzioni impegnati in prima persona per il ripristino della legalità in quartieri difficili. La mia vicinanza al sindaco di Roma che certo non si farà intimidire“.