L’aeroporto di Bologna è stato chiuso per motivi di sicurezza per circa due ore nel pomeriggio di lunedì. Le misure sono scattate dopo che gli agenti della Polaria hanno ricevuto un alert riguardo alla presenza di una pistola in una valigia. Il Marconi è tornato a operare attorno alle 17.30 al termine dei controlli di sicurezza che hanno scongiurato pericoli per la sicurezza di operatori e passeggeri.

In realtà, infatti, un nuovo macchinario ha letto erroneamente un oggetto presente nel bagaglio, scambiandolo per una pistola. Il dispositivo avrebbe quindi creato un alert, ma – come confermato dalle forze dell’ordine della città emiliana – si è trattato di un errore. Resta da chiarire se, oltre al cattivo funzionamento del macchinario, ci sia poi stato anche un errore umano.

Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono slittati al tardo pomeriggio. Diversi aerei in arrivo sono invece stati dirottati su altre destinazioni: si tratta dei voli che erano decollati da Brindisi, Bruxelles, Stoccolma, Atene, Parigi e Siviglia che sono stati deviati su destinazioni alternative. Almeno tre vettori in partenza, invece, che sono stati cancellati.