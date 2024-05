Alcuni ragazzi sono saliti sul tetto di un edificio abbandonato e uno è caduto nel vuoto dopo il cedimento di una lastra. È quanto accaduto a Roma in uno stabile di via Tiburtina, più volte occupato e sgomberato in precedenza. La vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale con fratture alle costole, ma non sarebbe grave.

Secondo quanto ricostruito nella sera del 10 maggio, poco prima della mezzanotte, i tre ragazzi 18enni sono saliti sul tetto di una ex fabbrica di penicillina per scattarsi delle foto al buio da postare poi sui social. Mentre camminavano sopra un solaio, una lastra ha ceduto e un membro del gruppo è caduto da un’altezza di sei metri, riportando diverse fratture alle costole. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro. Ora, i ragazzi rischiano una denuncia per invasione di edifici.