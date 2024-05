L’ha convinta di avere il malocchio e per toglierlo si faceva mandare dei filmati senza vestiti e anche ricchi trasferimenti di denaro. È la truffa organizzata da un soggetto non ancora identificato ai danni di una pensionata settantenne di Molinella, in provincia di Bologna. Accortasi di essere caduta in una trappola, la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri del paese che hanno avviato le indagini per risalire al truffatore.

Frequentando alcune piattaforme social, la settantenne era stata contattata da una persona che l’aveva convinta di avere il malocchio. Il truffatore (o la truffatrice), come raccontato da Repubblica, le prometteva di “liberarla dal male” chiedendole in cambio di filmarsi e fotografarsi nuda. Insieme a foto e video, si faceva anche mandare delle cospicue somme in denaro che hanno raggiunto un totale di ventimila euro.

Una volta capito di essere stata vittima di una truffa, la pensionata si è recata dai Carabinieri di Molinella per spiegare quanto successo e sporgere denuncia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini attraverso cui stanno cercando di identificare il soggetto.