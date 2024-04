Il ritorno di Max Verstappen, l’amarezza e i punti di domanda delle Ferrari. Il campione del mondo olandese ha conquistato la pole position del Gp del Giappone, quarto appuntamento del mondiale, chiudendo in 1’28″197. Al secondo posto, a completare una prima fila tutta Red Bull, il compagno di squadra Sergio Perez. A Suzuka, casa di Honda, Red Bull dimostra che il vantaggio aerodinamico della RB19 è ancora un fattore determinante. C’è amarezza, invece, in casa Ferrari. Carlos Sainz si è piazzato al quarto posto e ha fatto, ancora una volta, meglio del compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso solo ottavo.

La sensazione è che la Rossa – dopo la doppietta in Australia – non possa coltivare sogni di gloria, nonostante il buon passo gara. “E’ difficile avere un quadro chiaro sulla gara, siamo molto vicini. Il gruppo è molto compatto” ha detto dopo le qualifiche il team principal Fred Vasseur che ha poi sottolineato come domani “il primo giro sarà importante”. In classifica, Leclerc insegue Verstappen a sole due lunghezze di distanza, mentre Sainz è a -14.

Dove e quando seguire il Gran Premio

Gli appassionati della F1 in Italia dovranno puntare la sveglia all’alba: la gara comincia alle ore 7. Il GP del Giappone è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Suzuka è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è invece possibile seguire in differita la gara.

Orari TV (orario italiano)

Sky (Dirette)

Domenica 7 aprile

Gara: 7:00

TV8 (Differite)

Domenica 7 aprile

Gara: ore 14:00

La griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. George Russell (Mercedes)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Mick Schumacher (Haas)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Alex Albon (Williams)

20. Daniel Ricciardo (McLaren)