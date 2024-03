È morto nella notte a causa di un incidente stradale Michele Malenotti, imprenditore conosciuto nel settore della moda residente tra il Veneto e Roma. Malenotti, 42 anni, era una figura chiave nella famiglia di imprenditori dietro al gruppo Clothing Company, che aveva acquisito nel 2004 il marchio britannico Belstaff, noto per i suoi trench, giubbotti e capispalla. Sotto la loro guida, Belstaff è stato rilanciato e poi venduto nel 2011 alla Labelux, un gruppo svizzero operante nel settore della moda e del lusso, per 110 milioni di euro.

L’incidente che ha portato alla morte di Malenotti è avvenuto nella notte, sulle strade del Veneziano: l’imprenditore era alla guida della sua Vespa quando, per cause ancora da chiarire, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo su una rotatoria lungo la strada Noalese, nel comune di Scorzè. Secondo quanto ricostruito, il 42enne non è riuscito a gestire la curva ed è caduto al centro della rotonda, urtando violentemente il cordolo in cemento. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine per essere chiarita in ogni suo aspetto, intanto sui social in molti esprimono il loro cordoglio per la sua scomparsa.