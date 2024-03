S’infittisce sempre di più il mistero su Kate Middleton. Se la principessa del Galles – stando a quanto riportato da testate come il Sun – si è fatta vedere in pubblico mentre acquistava del pane in uno shop londinese in compagnia di William, d’altro canto la notizia ha suscitato non pochi dubbi, a cominciare dalla sola persona che, accortasi della coppia reale, ha realizzato un video poi pubblicato proprio dal Sun e da TMZ.

A fornire il proprio punto di vista sulla questione ma, soprattutto, sul presunto scoop, ci ha pensato il corrispondente Federico Gatti, in collegamento con Pomeriggio Cinque: “Myrta, tu te la vedi la principessa dopo un intervento di quel tipo andare a fare la spesa a Windsor?”, ha detto il giornalista, aggiungendo che la testata britannica è abbastanza incline a “ricamare” su certe storie. “Nel 1800 ottocento forse un articolo del genere sarebbe stato credibile, ma è difficile pensare che nel 2024 una principessa sparita dalle scene da due mesi che si presenta in un negozio non si ha ripresa con un video con una foto da nessuno che avesse un cellulare“, ha dichiarato. E infatti nelle ultimissime ore sta circolando sul web una foto che vedrebbe ritrarre William in compagnia di Kate. Semmai la domanda diventa, allora, possibile che solo uno tra i tanti presenti li abbia riconosciuti?

“Se dopo un intervento chiedi della privacy è legittimo e da rispettare, chapeau. Ma prima pubblichi una foto falsa, poi dici che l’hai modificata te e non è vero, poi dicono che ti hanno vista in un negozio con il paniere con le verdure. Mi sembra tutto un po’ strano, no?”, ha continuato Gatti. “Il logo della BBC è passato da rosso a nero, ma è successo qualche anno fa. Attenzione a ciò che circola online“, ha spiegato, chiosando infine su Rose Henbury: “La contessa è una vecchia amica della coppia, è un’ex modella che si è sposata con un marchese di 25 anni più grande di lei. Ogni tanto risbuca fuori. Una cosa è certa: incapacità di gestire l’opinione pubblica“, ha concluso.