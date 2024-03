Alla fine il mondo ha avuto ciò che voleva: l’avvistamento di Kate è diventato un video che il tabloid inglese The Sun e l’americano TMZ hanno dato in pasto alla voracità di tutti coloro che da oltre due mesi erano in attesa di rivedere la principessa del Galles, scomparsa dai radar da natale. Chi ha realizzato la breve clip, registrata con un telefonino di cui ora si sa anche marca e modello, ha condito il tutto con una testimonianza rimasta anonima e vaga per 24 ore.

Solo lunedì, i tabloid hanno vuotato il sacco mostrando il resto della notizia che, sulle prime, era apparsa poco credibile perchè priva di prove. Come in una eterna soap opera a puntate, il 18 sera è arrivato il resto ed è stata servita la “pezza d’appoggio”.

Il generico avvistamento di Kate da parte di qualcuno in un negozio di prodotti tipici locali di Windsor, da virgolettato anonimo è diventato il video girato dal telefonino di Nelson Silva, 40 anni, che dopo aver visto i principi del Galles “comprare del pane” nel Windsor Farmer Shop, avrebbe deciso di aspettarli fuori, nel parcheggio, per filmarli in modo da mostrare il video ad amici e parenti.

Kate è stata ripresa sabato alle 12.45, da una certa distanza, mentre usciva dal negozio di campagna a poco più di un chilometro di distanza da casa, ovvero dall’Adelaide Cottage, mentre portava un grande sacchetto bianco della spesa. Uno lei e uno William che, col volto coperto dalla visiera di un berretto, camminava al suo fianco. Un sabato come un altro, una coppia che fa la spesa come se dal 24 dicembre a Kensington Palace non fosse successo nulla e il mondo che si è preoccupato, ingegnato in ricostruzioni serie e folli oggi si deve accontentare del video del “testimone dell’anno”che grazie un incontro casuale ha tirato fuori il cellulare, mirato e premuto il tasto rec.

I lunghi capelli castano scuro sciolti lungo le spalle, un’aria effettivamente “serena, sana e rilassata” così come la descriveva il signor Nelson quando aveva raccontato l’avvistamento al The Sun e un abbigliamento decisamente casual è quello che ci deve bastare dopo più di 80 giorni di assenza dalla vita pubblica per colei che sarà la futura regina. Al resto hanno pensato gli esperti di linguaggio del corpo intervistati dai giornali.

La coppia appare felice e sorridente, perfettamente affiatata, il passo di Kate è spedito, sicuro, la posizione eretta e stabile. La curiosità dei sudditi e la fantasia dei cospirazionisti del web, finalmente, a distanza di 24 ore dall’anticipazione della prima pagina del Sun di lunedì, hanno trovato pace. La principessa del Galles è viva, sta bene, il matrimonio è salvo e William non l’ha lasciata per un’altra; chi ha scritto di tutto in questi mesi se ne faccia una ragione e si metta il cuore in pace.

La principessa che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, spingendo persino Kim Kardashian a scrivere che “sarebbe andata a cercarla”, si è lasciata riprendere da un cellulare nascosto tra le auto di un parcheggio mentre faceva shopping con indosso una pantacalza e una felpa scura con la cerniera. Così si “scioglie come neve al sole” ogni (legittimo) dubbio sul suo stato di salute e, se qualcuno si fosse mai spinto oltre, anche sul suo essere ancora in vita.

Ma restano le domande di chi ha mal digerito l’assoluta mancanza di trasparenza che ha provocato il crollo di credibilità della corona per la mala gestione della comunicazione di questi mesi. Perchè, a fronte dello tsunami di teorie cospirazioniste, del pasticcio delle foto ritoccate, della richiesta di spiegazioni ufficiali, il palazzo ha deciso di trincerarsi dietro al silenzio mentre tutto intorno era caos a suo danno?