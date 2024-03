Sarah Rose Hanbury, “è una vecchia amica dei reali sposata con un caro amico di William”, David Rocksavage. Parole dette da Stephen Colbert, uno dei più noti comici e conduttori statunitensi, durante il suo The Late Show della scorsa settimana quando ha rispolverato la relazione extraconiugale di William con Rose come motivazione (o una delle motivazioni) della sparizione di Kate. Nel frattempo la Principessa è ricomparsa, avvistata in un supermercato assieme al marito. Ma perché Colbert ha “rispolverato” la relazione? Perché si tratta di voci che si ricorrono da un pezzo, da 2019 e che negli ultimi giorni sono tornate a occupare i tabloid. Gossip, pettegolezzi. Ora Rose Hanbury ha voluto fare una dichiarazione a Business Insider: “Le voci sono completamente false e non c’è nulla di vero“. Chissà se ha mai sentito la famosa frase “una smentita è una notizia data due volte”.

Chi è Rose Hanbury, presunta amante di William? Una ex modella nata nel 1984 oggi consulente finanziaria, è sposata con il setitmo marchese di Cholmondeley, David Cholmondeley di 24 anni più grande di lei. I due hanno tre figli. “Il regno – ha ironizzato Colbert al The Late Show – è in agitazione per la scomparsa di Kate Middleton; bene, gli investigatori di internet scommettono che la sua assenza potrebbe essere legata alla relazione (extraconiugale) del marito, e futuro re”. Da lì, un afflato di solidarietà per la “povera” principessa tradita e poi la rivelazione senza filtri: “Immagino che tutti sappiamo chi sia l’altra donna – ha aggiunto, per poi scherzare sul suo complicatissimo nome – ripetete con me: la marchesa di Cholmondeley”.