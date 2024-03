Se non fosse che si tratta di una vicenda legata alla salute di una persona e che per questo merita rispetto, diremmo che la storia di Kate Middleton e della sua scomparsa ha dei tratti davvero grotteschi. Dopo lo tsunami di teorie complottiste che sta invadendo il web e le chiacchiere da bar di tutto il mondo, la “notizia” di oggi sarebbe l’avvistamento della principessa del Galles mentre, con William, si sarebbe recata in un negozio di prodotti locali nella campagna inglese di Windsor. A pochi passi da casa, sarebbe apparsa “felice rilassata e in salute”.

La conferma della passeggiata campestre avvenuta sabato arriva ad ottenere la prima pagina del tabloid The Sun e viene ripresa a ruota da tutti gli altri interessati alla materia. Poi però, scorrendo le righe dell’ultimo ennesimo articolo a base di “ricostruzioni”dedicato alla vita e alla sorte di Kate, ci si rende conto che non esiste una vera sostanza. Non ci sono foto a confermare che si trattasse veramente di lei e la motivazione addotta è il rispetto della sua privacy. Anche in un luogo pubblico.

Ci si deve accontentare di immagini di repertorio e di una testimonianza anonima, che riferirebbe di una coppia felice, di una mamma che ha passato il pomeriggio guardando i suoi tre bambini mentre facevano sport, per poi andare nel suo negozio preferito di prodotti tipici locali con il marito. I giornali inglesi, dopo che si sono dovuti far bastare i comunicati stampa stringatissimi di Kensington Palace e le sue foto taroccate, dopo aver dato la parola agli “amici degli amici” e a varie fonti ufficiose, adesso raschiano il fondo del barile e si ritrovano a mettere in pagina testimonianze anonime e senza alcun supporto a conferma della loro eventuale veridicità.

Kate scompare improvvisamente per un intervento di chirurgia “programmato” che dal 17 gennaio le fa cancellare tutta l’agenda di appuntamenti fino a dopo Pasqua. Appare improvvisamente dopo 77 giorni in una foto “manipolata” che le maggiori agenzie di stampa internazionali rigettano minando la credibilità di tutto il sistema monarchico britannico e poi appare come una visione nelle testimonianza “dei fedeli”, che forse potranno rivederla alla messa pasquale della chiesa di San Giorgio a Windsor. Al più tardi il 17 aprile. Gli occhi concentrati su Kate, mentre tutto intorno frana miseramente.

È di questi giorni infatti la pubblicazione da parte del Guardian di un’analisi che mette in discussione anche altre foto diffuse dai reali in questi anni e ci finisce in mezzo anche la compianta regina Elisabetta II al centro di uno scatto nel quale è circondata da tutti i suoi nipoti e la cui veridicità ora appare assai dubbia. Secondo le analisi effettuate da alcuni esperti, la foto che Kate avrebbe scattato a Balmoral e che sarebbe stata pubblicata un anno fa, in occasione di quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno della regina scomparsa, sarebbe stata photoshoppata alterandola visibilmente. Quella volta l’immagine la passò liscia e non fu rigettata come quella recente della festa della mamma; le modifiche probabilmente furono considerate innocenti e non lesive della verità. Questa volta invece non è andata così e l’onda lunga di questa mistificazione non sembra davvero fermarsi mai.