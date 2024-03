La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua a tenere banco. L’imprenditrice digitale ha scelto il salotto di Fabio Fazio per la sua prima uscita pubblica dopo l’ormai noto “caso Pandoro”, il cantante sarà ospite di Francesca Fagnani a “Belve”. L’ex coppia deve però fare i conti con gossip di ogni tipo: il sito Dagospia, dopo aver comunicato la fine del loro amore, torna ad occuparsi dei Ferragnez fornendo nuovi retroscena.

“Non è stata una scelta mia”, ha precisato l’influencer da ventinove milioni di follower ma la rottura, con successivo trasloco di Fedez, è stata preceduta da un durissimo litigio e subito dopo sono arrivate voci su presunti tradimenti: da una parte le voci di un flirt, subito smentito, di Ferragni con Tomaso Trussardi e dall’altra parte rumors su un bacio di Fedez a un’altra ragazza a Parigi. Il rapper, dopo l’addio a CityLife, frequenterebbe sempre più spesso i locali milanesi partecipando a eventi e feste esclusive. Qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva parlato di una rissa molto accesa avvenuta al party del cantante Tony Effe, è la testata diretta da Roberto D’Agostino a svelare qualcosa in più: “Il Fedezzone è tornato il modalità maschio Alfa ed è subito scoppiata una rissa con Naska, un rocker bonazzo”, si legge del titolo. Poi: “A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere. Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk e urla cose come ‘saremo rotti, storti, disfatti, ma mai come gli altri’ e ‘volevi il bello e dannato, ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato’. E a fine novembre salirà sul palco del Forum di Assago”. Non si sa cosa sia accaduto di preciso, secondo Corona sarebbe stata una frase pronunciata dal giovane cantautore a scatenare la sua reazione. Dagospia aggiunge nuove indiscrezioni anche su Fabio Maria D’Amato, “braccio destro e sinistro” di Chiara Ferragni, anche lui indagato dalla Procura di Milano per concorso in truffa aggravata. La loro rottura “avrà uno strascico in tribunale”, assicura il sito solitamente beninformato.