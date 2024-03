“Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, ma non ricordiamo più perché ci allontanammo”. Simona Ventura e Mara Venier si sono “ritrovate” a Domenica In, a favore di telecamere. Tutto è nato quando, qualche anno fa, Ventura era sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier. Da grandi amiche e colleghe le due si erano trovate a diventare praticamente parenti. Eppure qualcosa nel loro rapporto si era incrinato. Il motivo del litigio non è mai stato reso noto, ma nel corso degli anni Mara e Simona si sono lanciate frecciatine a distanza. Era il 2015 quando Venier replicando a un’affermazione che Ventura fece in radio (“Io divido le persone in due categorie: quelle perbene e quelle blatte”) disse: “Beh poverina Simona, porella. Io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia. Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, ma capisco Simona: ci è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro, mentre lei è dovuta andare a Tirana”. “Con tutto quello che abbiamo avuto… Ora che ci siamo riavvicinate, ma perché avevamo litigato? Non ce lo ricordiamo più”, le parole di Ventura oggi a Domenica In. “Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere”, la replica di Venier.