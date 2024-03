“Facendo la retromarcia un van mi ha scaraventata a terra sull’asfalto“. Inizia così il racconto choc di Monica Leofreddi a Verissimo. La conduttrice prosegue: “L’autista ha pensato che fossi una di quelle persone che fa questo tipo di truffe e quindi non solo non mi ha soccorso, ha anche iniziato a urlarmi contro. La cosa che mi ha sorpresa poi è stato che nessuno è intervenuto a chiedermi come stavo o se avevo bisogno di qualcosa”. Un’esperienza che Leofreddi racconta anche per fare un discorso sui tempi in cui viviamo: “Siamo tutti paralizzati dalla paura da non riuscire a guardare la realtà per quella che è. Questo episodio mi ha fatto scoprire una parte molto fragile di me tanto da non aver avuto la prontezza di reagire e di arrendermi a quello che stava accadendo”. Ancora: “Non mi sono sentita creduta, non l’ho denunciato né gli ho preso la targa. Il primo a soccorrermi è stato il tassista che avevo prenotato, mi ha dato il ghiaccio che aveva nella sua borsa frigo. Quando sono tornata a casa i miei figli vedendomi si sono spaventati, avevo il trucco colato dal pianto e la faccia aveva iniziato a gonfiarsi, quando poi mi sono vista allo specchio ho pensato: come può l’immagine di una signora grande non aver suscitato preoccupazione?”.