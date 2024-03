Ludovica Valli è tra le influencer che cercano di mandare messaggi positivi sul proprio corpo e sull’accettazione di sé. Così Valli, mamma di due bimbi e incinta del terzo, ha condiviso con i suoi follower un video di se stessa in canottiera e slip: “Quando mi dite ‘come fai a non avere la cellulite’… In realtà c’è sempre stata, oggi in gravidanza ho pure il triplo di ritenzione. Me ne frega qualcosa? Zero di meno. Sono anni che mi mostro anche quando non sono “fisicata”. Sono anni che mostro le mie meravigliose smagliature e la mia ritenzione pazzesca. Spero questo video possa farvi riflettere e sentire un po’ meglio. Io sono come tutte voi”.

È in ottima forma, Valli e forse non tutte possono riconoscersi in lei ma l’intenzione è buona. “Io sto bene così, anche quando sono con qualche chilo in più o in meno – scrive ancora – Perché? Io dentro di me sto bene. E credetemi non c’è cosa più bella e davvero appagante nella vita che star bene con se stessi. Ora verrò giudicata per questo ‘stato’, prima venivo giudicata perché ‘post parto’ ero troppo magra. Detto da chi magari faceva fatica a togliere qualche chilo in più post parto. Vi invito davvero a concentrarvi sulla vostra persona e non parlo dell’aspetto fisico, anzi quello è in continua evoluzione. Alcune volte vi vedrete meglio altre peggio. Io parlo di ciò che siete dentro. Alla fine con quello e ci dovrete convivere per tutta la vita».