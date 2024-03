“Serenissimo Zaia signore degli spritz e zar del prosecco…”, inizia così la letterina dedicata da Luciana Littizzetto alle olimpiadi invernali del 2026: “Attento che stai per fare una boiata, non fare la pista da bob, ne abbiamo già una a Cesana. Un’intestino di cemento armato usato una volta 18 anni fa e lasciato marcire. Potevate mettere a posto questa no? Perché volete farne una a Cortina, che ci costa 118 milioni di euro e mi vengono in mente un sacco di cose che si potrebbero fare con quei soldi. Tra l’altro con un costo ambientale spaventoso, che se fosse uno sport di massa potrebbe anche avere un senso, ma sai quanti sono gli atleti italiani di questo sport? 35, ci sono assemblee di condominio più numerose. Ti prego Luca Zaia, dì di no”.