Il Viagra è arrivato anche in cucina. A creare il (geniale) abbinamento culinario ci ha pensato lo scoppiettante Valerio Braschi, vincitore di MasterChef 2017 e proprietario del ristorante Vibe a Milano. “Questo ragazzi è il Viagra del Vibe“, ha esordito il giovane chef in un post sul proprio profilo Instagram. “E’ al cioccolato al latte e yuzu – ha continuato -. Tempo fa volevo creare qualcosa di unico, di scherzoso, di divertente ma che al tempo stesso fosse buono. Quindi tramite un ingegnere ho creato un blister con il mio nome e cognome con all’interno questi cioccolatini che richiamano il Viagra”, ha raccontato il cuoco.

Quella del (finto) farmaco afrodisiaco non è la prima trovata che ha parzialmente scardinato i classici dettami della ristorazione. In passato Braschi, per citarne una, aveva presentato la pizza in bustina che, come facilmente preventivabile, aveva diviso l’opinione di alcuni clienti e dei social. “Un cioccolatino, con il nome del Vibe, buonissimo tra l’altro, aromatizzato con dello yuzu, del cioccolato al latte, quindi un gusto anche bello strong – ha proseguito nel contenuto diventato presto virale -. All’interno abbiamo la maca che si estrae da un albero ed è considerato il Viagra degli indigeni perché è un eccitante, naturale, intenso – ha detto -. E’ una piccola chicca che noi diamo a tutti i nostri clienti del Vibe e vi invito a provarlo perché può sembrare una banalità, ma non lo è. Goloso, grazie al cioccolato al latte, lo yuzu che gli dà la botta di freschezza, quando si va al ristorante bisogna anche divertirsi, e questa è una piccola chicca finale per far divertire i clienti”, ha concluso Valerio Braschi.