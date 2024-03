Miliardarie, italiane, milanesi. Nella classifica del numero di donne più ricche del globo l’Italia è al quinto posto con 19 miliardarie di cui 6 milanesi. A rivelarlo è il nuovo studio di City Index realizzato per la Giornata internazionale della donna sulla base dei dati pubblicati da Forbes. Chi detiene la prima posizione di Paese con il maggior numero di ricchezza in mani femminili? Gli Stati Uniti con 97 donne, il doppio della Cina che ne annovera solo 42. In pole position anche l’India con 15 donne miliardarie. L’Italia non se la passa male: è in vetta alla classifica con ben 19 donne, miliardo più miliardo meno, tutte dotate di patrimoni stellari. Non solo: è il secondo Paese europeo, dopo la Germania che ci supera di sole tre miliardarie, a detenere il brillante primato.

Ma chi sono le sei miliardarie milanesi che figurano fra le donne non soltanto più ricche del nostro Paese ma del mondo? Sono le imprenditrici (non digitali) che gestiscono ricchezze da capogiro ma che non perdono la testa. Sempre ‘sul pezzo’ guidano aziende storiche e gestiscono fortune: come Miuccia Prada, Nicoletta Zampillo, Susan Carol Holland, Marina Caprotti, Alessandra Garavoglia, Marina Berlusconi.

A occupare il primo posto è la grande stilista. La signora della moda Miuccia Prada, con un patrimonio di 5,1 miliardi di euro. L’imprenditrice ha portato avanti un brand di famiglia che oggi è considerato ovunque nel mondo il sinonimo di charme e sobrietà per eccellenza. Da quando alla fine degli anni Settanta ha preso in mano la gloriosa maison fondata dal nonno Mario nel 1913, dopo una laurea in scienze politiche alla Statale di Milano, Miuccia è diventata un nome nell’imprenditoria internazionale. Già nel 2014 la regina dello stile milanese compariva al posto numero 102 della classifica mondiale di Forbes.

Al secondo posto fra le milanesi svetta Nicoletta Zampillo con 3,6 miliardi di patrimonio. Moglie di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso del 2022, alla morte del patron del colosso mondiale degli occhiali ha ricevuto il 25 per cento di Delfin, la holding con sede in Lussemburgo a cui fa capo il gruppo. Altra milanese in testa alla classifica è Susan Carol Holland con 2,9 miliardi di euro. Di famiglia italo-britannica, ha cominciato la sua carriera negli anni ’80 come logopedista al Policlinico di Milano per poi dedicarsi esclusivamente alle attività imprenditoriali di famiglia. È entrata a fare parte del Cda di Amplifon, l’azienda fondata dal padre nel 1950, e ne è diventata presidente nel 2011.

Poi c’è Marina Caprotti, 2,8 miliardi di patrimonio. Dal fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti, mancato nel 2016, ha ereditato insieme alla madre Giuliana Albera il 70 per cento della holding che controlla anche Esselunga. La catena di supermercati più famosa d’Italia spesso al centro dell’attenzione per le sue campagne pubblicitarie. Fra le milanesi fortunate (nel senso di proprietarie di fortune economiche) troviamo anche Alessandra Garavoglia, anche lei con 2,8 miliardi di euro. Con il fratello Luca è alla guida del Gruppo Campari, una delle più grandi aziende internazionali nel settore di produzione delle bevande alcoliche. La società controlla, oltre a Campari, anche Skyy Vodka, Wild Turkey, Aperol. A chiudere la lista delle milanesi miliardarie che figurano fra le 19 donne più ricche d’Italia (paese che figura fra i primi cinque del mondo per numero di donne miliardarie) c’è Marina Berlusconi. Con 1,7 miliardi, uno in meno di Caprotti e Garavoglia, la figlia dell’ex premier di Forza Italia e ‘self made man’ è presidente di Fininvest e di Arnoldo Mondadori Editore. In questo caso è l’ultima della lista. Ma solo in questo caso.