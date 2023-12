Un menù da 140 euro per il più giovane vincitore di Masterchef. In un’intervista al Corriere di Milano, Valerio Braschi, il romagnolo 26enne che trionfò nella sesta edizione del talent di Sky a soli 20 anni, racconta la sua nuova avventura professionale e culinaria proprio a Milano. Da settembre scorso, Braschi ha aperto il Vibe, un ristorante in zona Solari. “Dal 2019 ho lavorato per quattro anni al ristorante 1978 a Roma, che ha ottenuto anche dei riconoscimenti dalle guide dell’Espresso, del Gambero Rosso e anche la Michelin (ma non la stella)”, ha spiegato Braschi.

Ecco poi il trasferimento milanese: “Il mio socio mi ha proposto di aprire un ristorante qui e ho accettato, la trovo una grande opportunità anche considerando il fatto che ho 26 anni. Qui sono chef ma anche socio e ho in mano tutta la gestione del locale: ho deciso di fare dei turni di lavoro umani che ti permettono di riposarti e avere una vita anche fuori dalla cucina, che è la cosa più importante”.

Sul menù a 140 euro, di certo non per tutte la tasche, anzi proprio per poche, Braschi spiega che sono 10 portate e che il costo è rapportato alle materie prime usate: “Non facciamo piatti tradizionali. La definirei una cucina molto personale, propongo la mia idea: faccio piatti che sento miei, con le contaminazioni che vengono dai viaggi e dagli studi”.