Cosa è successo davvero a Gianluca Grignani? Secondo quanto fa sapere la Usl di Piacenza, il cantautore sarebbe arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza nella notte di lunedì 4 marzo, per esser poi dimesso la mattina presto. A sostegno di questa versione c’è quanto riportato dal quotidiano “Libertà“, che ha parlato un “malore improvviso” che ha colpito l’artista durante la sua performance.

Tuttavia, in un video condiviso sul suo profilo Instagram, il cantante ha voluto chiarire la situazione, smentendo che il malore fosse stato causato da problemi di salute personali. “Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti”, ha affermato Grignani nella storia. Con tono scherzoso ma deciso, ha aggiunto: “Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. La prossima volta diranno che cammino sulle acque”.