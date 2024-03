“L’indifferenza, per me, è la personificazione del male”, scriveva Elie Wiesel, specificando come la noncuranza verso il prossimo sia una delle cose che considerava tra le peggiori al mondo. Alessandro Gassmann, attraverso un post sul proprio profilo X, ha ‘denunciato’ un comportamento di totale indifferenza riservato ad un uomo che si stava buttare da un ponte: “Solita corsa sull’argine lato Palazzo di Giustizia del Lungotevere – ha scritto l’attore -. Molta gente, temperatura primaverile, condizioni igieniche della banchina pessime come sempre, le scale per risalire ricoperte di plastica, mer*a, foglie dell’autunno scorso. Un uomo si è messo su un pilone esterno di Ponte Garibaldi minacciando di volersi buttare“, si legge.

E ancora: “Polizia, vigili del fuoco cercano di farlo ragionare, astanti numerosi riprendono tutto con i cellulari, ridono, sono stati fortunati a filmare la disperazione di una persona, avranno molti like. Torno a casa, e mi sa che per oggi non riesco e spero che quel signore ci abbia ripensato”, ha concluso con un velo di rassegnazione Gassmann. Il contenuto ha registrato in poche ore quasi 100 mila visualizzazioni. “Noto che la sua sensibilità la porta a segnalare con dispiacere la situazione, ma non a fare foto. Notevole esempio”, ha scritto uno dei tanti utenti che hanno empatizzato con l’attore.