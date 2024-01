Alessandro Gassmann non nasconde la rabbia e su X, l’ex piattaforma Twitter, si lascia andare ad un duro sfogo. Il motivo? L’entità dell’enorme evasione fiscale in Italia. L’attore, noto per le sue opinioni franche, non ha usato mezzi termini nel criticare gli ultimi dati che certificano l’evasione dilagante che affligge il nostro Paese: “Quando per 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83,5 miliardi di euro di evasione fiscale, sapendo che chi non paga non pagherà mai, e che alla fine tu pagherai per scuole, ospedali e tutto il resto – ha scritto Gassmann – una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse, il mio più sincero e sentito ‘vaffanc**o’“.

Il tweet di Gassmann ha scatenato numerose reazioni, con alcuni che concordano con l’attore, sottolineando l’incredibilità di giustificare gli accordi “in nero”, e altri che sostengono che il vero problema risiede nelle grandi aziende che eludono il sistema fiscale italiano attraverso i cosiddetti “paradisi fiscali”. “L’evasione è la parte minore del danno perché, per la maggior parte, la fanno i pesci piccoli. Quello che massacra le finanze e amplia esponenzialmente il divario sociale è l’elusione. Questa la fanno i pesci grossi (ovunque nel mondo) che senza violare la legge eludono il sistema attraverso paradisi fiscali, holding e scatole cinesi. Per migliaia di miliardi all’anno,” ha commentato un utente. E ancora: “Il problema è anche peggiore: nn solo gli paghiamo tutto, ma in questo paese chi paga le tasse è escluso quasi qualsiasi servizio perché risulta ricco (magari prende 2k€ al mese dopo 20 anni di studio e ne paga 700 d mutuo) mentre chi evade è povero e gode di ogni beneficio”, scrive un altro. Insomma, il dibattito è più che mai aperto.