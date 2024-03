Giulia Salemi ha raccontato alcuni retroscena tra lei ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Nonostante la coppia sia tornata unita non sono mancati, in passato, dei momenti di crisi: “Gli alti e bassi succedono a tutti, tutti i giorni – ha detto l’influencer mentre si stava truccando accanto al compagno – Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro“, ha spiegato.

Così come i Ferragnez, anche Salemi e Pretelli hanno i cognomi uniti: i ‘Prelemi‘ è come viene riconosciuto il duo dai propri followers. All’interno del video pubblicato su TikTok dal profilo dell’ex modella, vengono raccontati alcuni dettagli di quando erano concorrenti al GF. Nessuno, all’interno di uno dei programmi più famosi d’Italia, era al corrente del loro interesse reciproco: “Dentro la Casa non ce lo dicevamo, volevo che lo dicesse lui, ma lui non lo faceva“. Per rivelare al grande pubblico il loro sentimento, gli innamorati hanno aspettato la fine del programma: “Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla casa” anche se, alla fine, hanno scelto il 26 dicembre come data.

“Non date la soddisfazione agli altri di farvi vedere afflitti. La mia verità la so solo io“, ha aggiunto Salemi che, nonostante gli alti bassi, non ha mai pronunciato parole fuori posto nei confronti di Pierpaolo (e viceversa). Poi, sono arrivati anche i ringraziamenti ai propri sostenitori: “Questi festeggiamenti (3 anni di relazione, ndr) sono anche vostri per tutto quello che ci avete dimostrato. Vi siamo grati“, sottolineando come i periodi ‘no’ ci siano “nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni”.