Il campionato di Formula 1 è iniziato lo scorso weekend ma non si fa altro che parlare dello scandalo che ha coinvolto il team principal della Red Bull, Christian Horner. Il dirigente è implicato in una presunta molestia sessuale. Si presume che una collaboratrice della scuderia austriaca abbia inoltrato una mail in anonimato a 149 giornalisti e personaggi legati al mondo del motorsport in cui ci sarebbero presenti delle chat che potrebbero compromettere l’immagine di Horner. Nella bufera, a restargli (apparentemente?) accanto è stata la moglie Geri Halliwell che, nonostante lo choc, si è fatta paparazzare mano nella mano col compagno, volando fino al Bahrein pur di stargli vicino durante il GP.

In occasione della prossima gara saudita però, la cantante non dovrebbe riuscire a presenziare perché “incredibilmente impegnata”. Nonostante il forte turbamento, Halliwell si è sempre messa di traverso nei confronti di ogni accusa mossa al marito. Dopo esser stato indagato per “comportamento coercitivo”, Horner è stato recentemente scagionato. Nel mentre, Geri avrebbe chiesto al team manager “di tagliare i rapporti” con la collega coinvolta, imponendogli “regole di base rigide” per evitare che simili voci possano rincorrersi in futuro. Se tra Horner e la moglie i rapporti sembrano essere solidi, lo stesso clima di unione non pare regnare all’interno della squadra favorita per l’ennesima vittoria del titolo.

Fonti riferiscono che Jos Verstappen, padre di Max, avrebbe accusato il dirigente di “aver fatto a pezzi la squadra” e ha lasciato intendere che suo figlio potrebbe lasciare la Red Bull se le cose non cambieranno. “C’è tensione se continua a ricoprire il suo ruolo. La squadra rischia di essere disgregata. Non può andare avanti così. Esploderà. Fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi”, ha dichiarato il papà del tre volte campione del mondo a Mail Sport. “Non può continuare in questo modo. La situazione non è buona per la squadra e sta allontanando le persone”, ha proseguito al The Telegraph.