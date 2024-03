Da diversi giorni il suo nome è spesso accostato a quello dei Ferragnez. Stiamo parlando di Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio Cinque che ultimamente è riuscito a strappare delle dichiarazioni a Chiara Ferragni e Fedez in seguito alla notizia della crisi lanciata da Dagospia. Quello che non tutti sanno, però, è che Dessì è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello che provengono da Taurianova (Reggio Calabria).

Ebbene sì, Michel è figlio di Alfio Dessì e Rosa ‘Rosy’ Stagnitti, che presero parte alla quinta edizione del reality di Canale 5. Il sito della trasmissione riportava queste parole nella scheda dedicata a Rosy, come ricorda Biccy.it: “Rosy Stagnitti è sposata da sedici anni con Alfio con cui ha un figlio di quattordici anni che si chiama Michel. Ha conosciuto il suo futuro marito all’età di dodici anni. Per potersi sposare ha fatto la fuitina perché suo padre, geloso, non vedeva Alfio di buon occhio. Gestisce insieme al marito due negozi d’abbigliamento”.

Tornado a Michel, classe 1990, dopo aver aperto nel 2014 una televisione locale, SUD, ha lasciato la Calabria per cercare fortuna: è diventato così inviato a Mediaset e ha un blog su IlGiornale.it.