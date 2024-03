Victoria Beckham non sacrifica lo stile nemmeno davanti alla frattura al piede causata da un incidente in palestra nel giorno di San Valentino. Posh Spice ha chiuso la quarta giornata della Paris Fashion Week con la presentazione della propria collezione Autunno/Inverno 2024-25. Ed eccola in passerella con le stampelle e il tutore al piede abbinato a una scarpa con tacco a spillo. E anche questa volta la lezione di stile è stata portata a casa. Per alcuni istanti lo show è stato interrotto dagli animalisti Peta, che hanno fatto irruzione in passerella per protestare contro l’uso di prodotti animali nella collezione. “Viva vegan leather” recita la scritta sul cartellone esibito. La security è prontamente intervenuta per riportare l’ordine.