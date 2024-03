“Paolo Bonolis? È sparito ma mi farebbe piacere incontrarlo di nuovo”. Manuela Blanchard parla di Bim Bum Bam a 40 anni dalla storica edizione del programma per bambini, esperienza che condivise con il noto collega. Intervistata da Repubblica Blanchard, oggi 64enne, svela un curioso particolare che riguarda il rapporto con i fan che ancora oggi dimostrano di nutrire un sincero affetto per lei: “Non puoi immaginare quanta gente ancora mi ferma, mi abbraccia per strada e piange. Sì, hai capito bene: piange. Abbiamo segnato l’infanzia di molti. Si crea un’emozione che è difficile da spiegare”. E aggiunge: “Trovare ancora i miei ex bambini con gli occhi luccicanti che mi dicono: ‘Sei stata la mia compagnia’ non è una cosa da poco. E oggi oltre ai selfie in tanti mi chiedono un autografo”. Ma che cosa fa oggi Manuela Blanchard? Lontana da tempo dalla tv, vive in Brianza, e insegna Tai Chi oltre a essere una naturopata. Nel 1985 è diventata mamma di Michael, professione musicista.