Gli amori fanno giri immensi e poi tornano. Sì, ma esattamente dove? A volte insieme mentre altre in uno studio televisivo. Negli ultimi mesi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano spesso ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin hanno raccontato a cuore aperto la fine della loro relazione avvenuta ad ottobre 2023. Il tutto sarebbe cominciato, stando a quanto dichiarato da Codegoni, poco dopo la nascita della primogenita Celine Blue. Ricorderete infatti che secondo l’ex gieffina, Basciano non avrebbe assistito al parto perché stanco.

E c’è di più in questa storia: Sophie, a detta sua, sarebbe stata tradita ad Ibiza dallo stesso Basciano, passando sopra più volte ad atteggiamenti non proprio amorevoli. “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”, aveva confessato Codegoni. D’altro canto, il fidanzato, da quello studio più volte le aveva chiesto di essere perdonato per gli sbagli professandosi innamorato, negando lo schiaffo: “Non c’è stato lo schiaffo ma una grossa collutazione tra me e il mio manager. Non l’ho mai picchiata, ho solo usato dei toni bruschi”.

In tutto questo caos Basciano sembra però essere riuscito a riconquistare il cuore di Sophie, dal momento che i due sono stati avvistati al concerto di Mr Rain qualche giorno fa intenti ad abbracciarsi. I video, da subito finiti in rete, mostrano inequivocabilmente i tatuaggi di Basciano e i gesti d’affetto sulle note di “Supereroi”. Insomma, per citare proprio Mr Rain, quelle “Due altalene” sono tornate a dondolare (per il momento). Chissà.